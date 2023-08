Spurs sollen von Bayern Rückkauf-Klausel für Kane fordern

Der FC Bayern verhandelt mit Tottenham Hotspur über einen Transfer von Harry Kane. Die Spurs wollen sich dabei offenbar eine Rückkauf-Klausel sichern.

Wie "Sky Sports" berichtet, besteht Tottenham Hotspur im Falle eines Verkaufs von Harry Kane an den FC Bayern auf eine Rückkauf-Klausel. Wenn Kane als Spieler der Münchner eine Rückkehr in die Premier League anstreben würde, könnten die Spurs also zuschlagen, ehe ein Konkurrent dies tut. Auch Transferexperte Gianluca Di Marzio berichtet von dieser möglichen Klausel

Kane selbst soll den Verantwortlichen überdies eine Deadline für den Transferpoker gesetzt haben: Bis zum Start der Premier League am 13. August will der 30-jährige Stürmer laut dem "Evening Standard" Klarheit haben. Andernfalls könnte er bei den Spurs in sein letztes Vertragsjahr gehen und anschliessend ablösefrei wechseln.

adk 2 August, 2023 12:37