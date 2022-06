Nach Abschieds-Ankündigung: Salihamidzic hat mit Lewandowski telefoniert

Nach den öffentlichen Äusserungen über seinen bevorstehenden Abschied aus München hat Bayern-Torjäger Robert Lewandowski ein Telefongespräch mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic geführt.

Davon berichtet der Münchner Verantwortliche am Dienstag in der “Bild”. Demnach habe ihn der polnische Stürmer, der die Bayern in diesem Sommer trotz Vertrag bis 2023 unbedingt verlassen will, angerufen. “Heute hat mich Robert Lewandowski angerufen. Wir haben uns unter anderem auch über seine öffentlichen Äusserungen unterhalten. Ich habe ihm unseren Standpunkt zu seiner Vertragssituation klar erklärt”, sagt Salihamidzic.

Über dessen klar formulierten Wechselwunsch will sich der Sportvorstand nicht mehr weiter äussern. Er sagt dazu lediglich: “Zu seinem Wechselwunsch haben sich Herbert Hainer, Oliver Kahn und ich mehrfach geäußert, deshalb möchte ich es dabei belassen.”

In einem Podcast des polnischen Sportportals “Onet Sport” sagte Lewandowski zuvor, dass er nicht glaube, dass ihn die Bayern nicht ziehen lassen werden. Ausserdem erklärte er: “Ich gehe, weil ich mehr Emotionen in meinem Leben haben möchte. Sie wollten mir nicht bis zum Ende zuhören. Etwas in mir ist erloschen. Und es ist unmöglich, darüber hinwegzusehen. Selbst wenn du professionell sein willst, kannst du es nicht wiedergutmachen.

psc 7 Juni, 2022 17:49