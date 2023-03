Thomas Tuchel trifft erste Massnahme bei den Bayern

Thomas Tuchel hat am Montag seine Arbeit als Bayern-Trainer an der Säbener Strasse aufgenommen. Noch bevor er am Dienstag seine erste Trainingseinheit leitet, hat er eine erste Massnahme getroffen.

Laut «Sport 1» sucht der neue Coach erst einmal das persönliche Gespräch mit seinen Spielern. Viele sind zurzeit noch bei ihren Nationalmannschaften beschäftigt. Einige Akteure wie etwa Thomas Müller, Leroy Sané oder der angeschlagene Jamal Musiala sind aber in München zugegen. Tuchel will mit ihnen zunächst Einzelgespräche führen, um die Spieler besser kennenzulernen. Am Montag fanden wohl schon erste Unterhaltungen statt.

Der neue Bayern-Coach ist von Anfang an gefordert: Bereits am 1. April steht das Bundesliga-Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund an. Es folgen weitere sehr wichtige Spiele im DFB-Pokal (gegen Freiburg), in der Champions League (gegen Manchester City) und auch in der Meisterschaft.

psc 27 März, 2023 17:45