Thomas Tuchel wünscht sich ein Chelsea-Trio zu den Bayern

Thomas Tuchel hat seine Arbeit beim FC Bayern am Montag offiziell aufgenommen. Im Hinblick auf die kommende Saison ist angesichts des neuen Trainers bei den Münchnern durchaus ein Kaderumbruch zu erwarten. Drei Profis seines Ex-Vereins Chelsea hat der Coach bereits ins Visier genommen.

Nach Angaben des «Express» stehen Mittelfeldspieler Mateo Kovacic (28) sowie die Offensivkräfte Mason Mount (24) und Kai Havertz (23) bei Tuchel im Fokus. Mit allen drei Spielern würde er gerne auch bei den Bayern zusammenarbeiten.

Havertz dürfte nur sehr schwer von den Blues loszueisen sein, ist er doch Stammspieler und noch bis 2025 an die Londoner gebunden. Bei Kovacic und Mount sind die Erfolgsaussichten hingegen deutlich grösser, falls die Bayern wirklich aktiv werden: Beide stehen bei Chelsea nur bis 2024 unter Vertrag und vor allem Mount ist bislang nicht an einer Vertragsverlängerung interessiert. Sein Abschied könnte in diesem Sommer erfolgen.

psc 27 März, 2023 14:27