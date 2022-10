Thuram: «Bayern ist ein grosser Verein»

Marcus Thuram fühlt sich von den Gerüchten um den FC Bayern geschmeichelt. Der Angreifer kommentiert dies nun sogar.

Der FC Bayern soll daran interessiert sein, Marcus Thuram zu verpflichten. Der Vorteil: Weil der Vertrag des Franzosen bei Borussia Mönchengladbach zum Saisonende ausläuft, wäre er anschliessend ablösefrei. Thuram selbst äusserte sich nun im Interview mit der «L’Equipe» dazu und erklärte: «Ich denke nicht so weit. Bayern ist ein grosser Verein, aber ich schaue von Tag zu Tag.»

Klar ist jedenfalls, dass der 25-Jährige hoch hinaus will. «Mein Ehrgeiz ist es, der beste Spieler zu werden, der ich sein kann. Wenn ich also der bestmögliche Marcus werden will, dann ist das morgen, übermorgen und nicht in zwei Jahren», sagte er. Ob er dies beim FC Bayern wird?

adk 31 Oktober, 2022 10:43