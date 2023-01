Tom Starke wird Goalietrainer von Yann Sommer

Der FC Bayern hat Tom Starke nach dem Rauswurf von Toni Tapalovic bis auf Weiteres zum Goalietrainer bestimmt. Der 41-Jährige betreut somit auch Yann Sommer.

Der Schweizer Natikeeper wechselte erst in der vergangenen Woche von Gladbach nach München und muss sich erst einmal zurechtfinden. Beim Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Dienstagabend übernimmt nun Starke die Betreuung von Sommer. Bislang war er in dieser Funktion bei der U19 des deutschen Rekordmeisters zuständig.

Starke soll langfristig allerdings nicht in dieser Funktion tätig werden, da er laut «Bild» keine Lust mehr auf den stressigen Bundesliga-Alltag mit vielen Reisen und Hotel-Übernachtungen habe.

psc 24 Januar, 2023 11:50