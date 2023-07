Spurs denken im Tausch für Kane über Bayern-Stürmer nach

Tottenham könnte einen Verkauf von Harry Kane erwägen. Anfang der kommenden Woche sind dafür Gespräche zwischen Klubboss Daniel Levy und den Bayern-Vertretern Jan-Christian Dreesen und Marco Neppe geplant. Die Londoner denken offenbar auch über ein Tauschgeschäft mit Mathys Tel nach.

Der 18-jährige Franzose steht bei den Bayern bislang noch etwas in zweiter Reihe - und würde dies wohl weiterhin tun, falls Kane den Weg nach München findet. Laut "Guardian" und "Telegraph" erwägt Tottenham eine Verpflichtung von Tel. Der Youngster drängt auf mehr Einsatzzeiten und kann in der Vorbereitung bisher überzeugen. Seine Berater betonten in den vergangenen Wochen mehrfach, dass der Angreifer auch die neue Saison in München plant. Falls allerdings tatsächlich ein Angebot der Spurs vorliegen sollte, wäre dies eine neue Ausgangslage.

Levy will die Personalie im Poker um Harry Kane angeblich ansprechen und könnte auf einen Spielertausch hinarbeiten.

psc 28 Juli, 2023 17:42