Trotz Verletzung: Davies steht im WM-Kader von Kanada

Alphonso Davies steht trotz seiner jüngsten Verletzung im Kader der kanadischen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft in Katar.

Beim 3:2-Sieg des FC Bayern gegen Hertha BSC zog sich Alphonso Davies eine Verletzung zu. Der Aussenverteidiger hat sich einen Muskelfaserriss im rechten, hinteren Oberschenkel zugezogen. Dies ergaben die Untersuchungen durch die medizinische Abteilung des FC Bayern.

Allerdings wird er mit Kanada trotzdem zur Weltmeisterschaft nach Katar reisen, denn im offiziellen Aufgebot steht er. «Er ist noch ein paar Tage in München, um wieder fit zu werden für die WM», bestätigte FC Bayerns Chefcoach Julian Nagelsmann zuletzt. Am Sonntag war Davies noch in der Allianz Arena, um dort das NFL-Spiel zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Seattle Seahawks zu verfolgen.

adk 13 November, 2022 16:47