Uli Hoeness nennt seinen spektakulärsten Transfer

Über mehrere Dekaden war Uli Hoeness für den FC Bayern tätig. Eine Vielzahl an Superstar-Transfers sind unter seiner Aufsicht über die Bühne gegangen. Die spektakulärste Verpflichtung tätigte er 1983.

Uli Hoeness hat in einem Interview mit der Münchner “tz” verraten, welcher seiner Meinung nach der spektakulärste Deal war, den er während seiner langen Schaffenszeit beim FC Bayern eingefädelt hatte. “Die Verpflichtung von Sören Lerby”, sagt er auf entsprechende Nachfrage.

“Wir hatten damals sieben Millionen Mark Schulden und mittags extra noch eine Beiratssitzung gemacht. Weil: Sören kostete zwei Millionen, da mussten wir uns das ‘Go’ holen”, so Hoeness, der die Erlaubnis trotz finanzieller Schieflage erhielt. Die bayrische Reisegruppe, bestehend aus Hoeness, dem damaligen Präsidenten Willi Hofmann und Trainer Pal Csernai, machten sich daraufhin auf den Weg nach Amsterdam.

Zum Scouten in Amsterdam

In der Grachtenstadt stand Lerby bei Ajax Amsterdam unter Vertrag. “Csernai und ich hatten ihn nur einmal live gesehen und der Hofmann wollte auch mal schauen”, erinnert sich Hoeness. Das Spiel sei mit 0:0 in die Wertung gegangen und Lerby sei “vielleicht zweimal am Ball” gewesen.

Nach dem Spiel wollte sich die Münchner Belegschaft mit dem Ajax-Profi in einem Fischrestaurant treffen. Während Lerby auf sich warten liess, wurde fleissig diskutiert. “Na, Herr Csernai, was machen wir jetzt? Dann sagte er: Nachdem, was ich heute gesehen habe, können wir ihn nicht kaufen. Ich sagte: Das meinen Sie jetzt aber nicht ernst? Er: Doch, den können wir nicht kaufen”, so Hoeness.

Hofmann prescht vor

Als Lerby eingetroffen sei setzte er sich mit an den Tisch und Hofmann schreitete zur Tat. “Und der Hofmann sagt: Sehr geehrter Herr Lerby, darf ich Sie als Spieler des FC Bayern begrüssen? Der Csernai ist unter den Tisch gefallen”, witzelt Hoeness.

Lerby absolvierte zwischen 1983 und 1986 insgesamt 126 Pflichtspiele für den FC Bayern. Daraus resultierten zwei Meisterschaften und zwei Pokalsiege.

aoe 29 Februar, 2020 15:02