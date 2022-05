Umbruch beim FC Bayern: Das plant Julian Nagelsmann

Der FC Bayern hat sich in dieser Saison zwar souverän den deutschen Meistertitel gesichert, enttäuschte in den übrigen Wettbewerben allerdings. Trainer Julian Nagelsmann plant im Sommer deshalb einen Umbruch.

Wie die “Bild” berichtet, geht es dabei nicht nur um personelle Veränderung. Auch die bereits im Verein tätigen Spieler müssen sich auf Änderungen gefasst machen. Nagelsmann fordert von seinen Spielern mehr Flexibilität. Der 34-Jährige erklärt dies so: “Ich erstelle gerade Positionsprofile, die wir mit Videos füttern, dass jeder Spieler, wenn er nächste Saison mal auf einer ungewohnten Position spielt, ins Handy gucken kann und im Video die vier, fünf Punkte sieht, die positionsmässig gefragt sind.” Der Bayern-Coach ist der Meinung, dass zu viele Spieler derzeit auf eine einzige Position fixiert sind.

Ausserdem will der Münchner Trainer künftig in schwierigen Phasen auf bewährte Spielsysteme zurückgreifen. Gerade in der Rückrunde fühlten sich einige Spieler aufgrund der vielen Systemwechsel mitunter überfordert. Dies soll künftig verhindert werden.

Die Mannschaft soll insgesamt wieder näher zusammenrücken. Das “Mia san mia”-Gefühl ging zuletzt etwas verloren. Nagelsmann will mit teambildenden Massnahmen und gemeinsamen Nachtessen dafür sorgen, dass das Kollektiv gestärkt wird.

Der Bayern-Trainer spricht sich ausserdem dafür aus, einige Aufgaben künftig zu delegieren. Bis anhin war er an allen Fronten der Wortführer. Künftig sollen seine Assistenten Dino Toppmöller (41) und Xaver Zembrod (55) wichtigere Rollen einnehmen.

Schliesslich wird es durch anstehende Transfers und der damit einhergehenden “Blutauffrischung” ohnehin eine neue Dynamik in der Mannschaft geben. Die Bayern hoffen, dass sich diese positiv auswirkt.

psc 3 Mai, 2022 11:42