Impf-Umdenken: Zwei aus dem Bayern-Quintett sind geimpft

Fünf Spieler waren beim FC Bayern bis vor kurzem ungeimpft. Bei zwei von ihnen ist dies bereits nicht mehr der Fall.

Wie der “kicker” berichtet, sind Serge Gnabry und Jamal Musiala mittlerweile einmal geimpft. Ein Mannschaftsarzt der Bayern soll ihnen den Impfstoff verabreicht haben. Gnabry wurde in der Vergangenheit bereits positiv getestet. Er gilt in Deutschland nach der Verabreichung von einer Dosis demnächst als vollständig geimpft. Ein weiterer Piks ist vorerst nicht nötig. Bei Musiala soll dieser in der Winterpause folgen. Zum Rückrundenstart wäre dann auch er vollständig geimpft.

Damit verbleiben im Bayern-Kader nur noch Joshua Kimmich, Eric-Maxim Choupo-Moting und Michael Cuisance als ungeimpfte Profis. Laut “Bild” erwägen zumindest Kimmich und Cuisance ebenfalls, sich den Impfstoff verabreichen zu lassen.

Wegen mehreren Corona-Fällen aus dem Umfeld mussten die ungeimpften Bayern-Profis zuletzt in Quarantäne. Auch aus diesem Grund steigt der Druck im Hinblick auf die Verabreichung der Impfung.

psc 23 November, 2021 20:10