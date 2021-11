Bestätigt: Der ungeimpfte Bayern-Profi Joshua Kimmich hat Corona

Der ungeimpfte Bayern-Profi Joshua Kimmich wurde positiv auf Corona getestet.

Dies berichtet die “Bild” am Mittwochabend. Später bestätigt der FC Bayern die Meldung. Dem 26-jährigen Mittelfeldspieler gehe es gut. Er weilte bereits in häuslicher Quarantäne, nachdem er Kontakt zu einer zuvor positiv getesteten Person hatte. Jetzt wurde er selbst infiziert. Angeblich soll sich Kimmich zuletzt darüber Gedanken gemacht haben, sich doch noch impfen zu lassen. Nun muss er erst einmal die Infektion überstehen. Vorderhand wird er sicherlich nicht mehr auf dem Platz stehen. Ab dem Zeitpunkt des positiven Tests muss er in eine 14-tägige Isolation. Danach kann er sich über einen negativen PCR-Test freitesten.

Den Ligakracher gegen Borussia Dortmund wird er ebenso verpassen wie auch das Champions League-Spiel gegen Barcelona, das für den deutschen Rekordmeister allerdings keine grosse Bedeutung hat, da er bereits als Gruppensieger feststeht.

ℹ️ Joshua #Kimmich befindet sich in häuslicher Isolation, nachdem er positiv auf das Coronavirus getestet worden ist. Dem Mittelfeldspieler des #FCBayern geht es gut. 🔗 https://t.co/qJOTiMJcPH — FC Bayern München (@FCBayern) November 24, 2021

psc 24 November, 2021 19:01