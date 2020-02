Verbleib beim FC Bayern? Ivan Perisic hat einen Plan

Nach seiner Trainingsverletzung Anfang Februar plant der kroatische Flügelspieler Ivan Perisic schon bald sein Comeback beim FC Bayern. Auch in Bezug auf seine Zukunft hat er klare Vorstellungen.

Der zurzeit verletzte Angreifer hofft laut “Sport 1” beim Rückspiel in der Champions League am 18. März gegen Chelsea wieder mit von der Partie zu sein. Vor seiner Knöchelblessur, die er sich bei einem Zweikampf mit Alvaro Odriozola im Training zugezogen hatte, war er unter Trainer Hansi Flick gesetzt. Diesen Status will er natürlich so rasch wie möglich zurückerobern. Und Ivan Perisic möchte auch nächste Saison für die Münchner auflaufen.

Die Bayern verfügen über eine Kaufoption in Höhe von 20 Mio. Euro für den Angreifer von Inter Mailand. Eine Entscheidung, ob diese gezogen wird, fällt erst zum Saisonende, Gespräche gab es bislang noch keine. Perisic hofft, dass er bleiben darf.

psc 21 Februar, 2020 11:58