Verlängert Choupo-Moting bei Bayern? Nun spricht sein Berater

Der Vertrag von Eric Maxim Choupo-Moting läuft beim FC Bayern zum Saisonende aus. Nun spricht sein Berater über den Stand der Dinge.

Der FC Bayern würde den Ende Juni auslaufenden Vertrag von Eric Maxim Choupo-Moting gerne verlängern. «Leistungen müssen belohnt werden. Wir werden sehen, ob eine Einigung erzielt werden kann», sagte mit Roger Wittmann der Berater des Stürmers am Sonntag bei «Bild TV». Der Agent wollte Meldungen um die Höhe des geforderten Gehaltes nicht bestätigen. Laut «Sky» könnte der neue Kontrakt dem 33-Jährigen angeblich ein Gehalt in Höhe von fünf Millionen Euro pro Jahr inklusive Boni einbringen.

Für den FC Bayern traf der Kameruner in der laufenden Saison in 18 Pflichtspielen bereits zwölfmal. Das weckt auch Begehrlichkeiten. Der Angreifer habe laut Wittmann «natürlich» auch andere Offerten. «Aber Choupo hat klar gesagt, dass er beim FC Bayern bleiben will. Choupo, sein Vater und ich haben dem Verein mitgeteilt, dass wir an einer Verlängerung interessiert sind», betonte der Berater.

adk 29 Januar, 2023 13:06