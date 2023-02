Verlängerung bei Bayern: Berater von Choupo-Moting sagt, woran es hapert

Torjäger Eric Maxim Choupo-Moting möchte seinen Vertrag beim FC Bayern verlängern. Und auch die Münchner möchten den 33-jährigen Kameruner über diese Saison hinaus binden. Berater Roger Wittmann erklärt nun, weshalb es noch nicht zur Unterschrift kam.

Gegenüber «Sky» plaudert der Spieleragent aus dem Nähkästchen und gibt zu Protokoll, dass in den bisherigen Gesprächen beide Parteien eine Position bezogen hätten. Man befände sich auch in den letzten Zügen. Garantiert sei dennoch nichts. Wittmann meint: «Es gab ein klares Commitment von Maxim. Er würde gerne hier bleiben. Die Bayern würden ihn auch gerne halten. Am Ende gehen wir zurück zu Ihrer Anfangsfrage. Es geht immer um Geld. Das ist so. Jeder, der das verneint, ist für mich ein Pharisäer. Es geht immer ums Geld.» Choupo-Moting ist nach zwei Jahren als Lewandowski-Backup in dieser Saison bei den Bayern zum Mittelstürmer Nummer 1 avanciert und fordert deshalb auch ein höheres Salär.

Wittmann hofft, dass er den neuen Vertrag für seinen Schützling letztlich aushandeln kann: » Ich hoffe, dass wir eine Einigung finden. Ich würde mir wünschen, dass es am Ende funktioniert, weil er auch ein außergewöhnlich toller Typ ist und nicht nur ein überragender Fussballer.»

