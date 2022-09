VfB punktet gegen FCB

Rekordmeister Bayern München tritt nach dem dritten Unentschieden in Serie in der Bundesliga auf der Stelle und geht somit mit einem Remis in das brisante Wiedersehen mit Robert Lewandowski und dem FC Barcelona.

Der deutsche Rekordmeister kam gegen den VfB Stuttgart nicht über ein 2:2 (1:0) hinaus. Der VfB agierte über die gesamte Partie mutig und belohnte sich somit für einen beherzten Auftritt. Mathys Tel brachte die Bayern in Führung und verewigte sich im Alter von 17 Jahren und 136 Tagen als jüngster Torschütze in der Münchner Bundesliga-Historie (36.). Der eingewechselte Chris Führich glich (57.) für den VfB aus, Jamal Musiala (60.) stellte den alten Abstand wieder her. Doch Neuzugang Serhou Guirassy (90.+2, Foulelfmeter) schockte den FCB.

soe 10 September, 2022 17:24