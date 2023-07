Wechsel zu ManUnited? Goretzka will bei Bayern bleiben

Manchester United soll Interesse an einer Verpflichtung von Leon Goretzka bekunden. Verlässt der Mittelfeldspieler den FC Bayern?

Weil der FC Bayern offenbar bereit ist, Leon Goretzka für eine Summe zwischen 40 bis 50 Millionen Euro zu verkaufen, soll sich Manchester United mit einer Verpflichtung befassen. Doch zu einem Transfer scheint es nicht zu kommen.

"Vor zwei Jahren gab es eine konkrete Anfrage von ManUtd für Leon Goretzka. Die Engländer sind schon länger am Bayern-Star interessiert, aktuell liegt aber kein Angebot vor, es fanden keinerlei Gespräche statt. Goretzka will ohnehin beim FC Bayern bleiben", berichtet "Abendzeitung"-Reporter Maximilian Koch via Twitter. Vertraglich ist Goretzka indes noch bis 2026 an den deutschen Rekordmeister gebunden.

adk 23 Juli, 2023 16:00