Wegen Wechselverbot: Robert Lewandowski hat bereits einen Plan B

Der FC Bayern will Torjäger Robert Lewandowski in diesem Sommer auf keinen Fall ziehen lassen. Selbst dann nicht, wenn die Gespräche über eine Vertragsverlängerung scheitern. Der 33-jährige Pole hat deshalb offenbar bereits einen Plan B gefasst.

Lewandowski sieht ein, dass er einen Wechsel in diesem Sommer nicht erzwingen kann, auch wenn er angeblich von den Bemühungen des FC Barcelona sehr angetan ist. Wie der polnische Sport-Journalist Mateusz Borek berichtet, könnte sich der Topstürmer aber auch einen Wechsel im kommenden Winter – also ein halbes Jahr vor Vertragsende vorstellen. Der Vorteil für die Bayern wäre, dass sie im Gegensatz zu einem Transfer ein halbes Jahr später noch eine Ablöse generieren können. Andererseits ist kaum denkbar, dass die Münchner mitten in der Saison und vor den entscheidenden Wochen der Saison einen ihrer wichtigsten Leistungsträger abgeben.

Vorderhand ist Lewandowski bis Juni 2023 an die Bayern gebunden. Der Gesprächsfaden zwischen Berater Pini Zahavi und der Bayern-Klubleitung ist noch nicht gerissen. Es deutet allerdings wenig auf eine baldige Einigung hin.

psc 4 Mai, 2022 12:04