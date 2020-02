Weiterer Topklub im Rennen um Dayot Upamecano

Die Liste der Interessenten an Leipzigs Abwehrspieler Dayot Upamecano ist um einen weiteren Topklub angewachsen: Auch Chelsea möchte den Franzosen verpflichten.

Laut “Mirror” steht der 21-Jährige in der Gunst der Londoner ganz weit oben. Eine Verpflichtung ist dank einer (kolportierten) Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Mio. Euro grundsätzlich möglich. Allerdings haben die Blues hochkarätige Konkurrenz: Auch beim FC Bayern, Tottenham und Arsenal soll Dayot Upamecano bei den Transferplanungen eine sehr wichtige Rolle spielen.

Der Innenverteidiger lässt sich vorerst nicht beirren. “”Ich werde mich jetzt auf RB Leipzig fokussieren und danach darauf, was ich im Anschluss mache. Es gibt einige Klubs, “Ich werde mich jetzt auf RB Leipzig fokussieren und danach darauf, was ich im Anschluss mache. Es gibt einige Klubs, die mich mögen”, teilte er jüngst mit. “Ich werde mit meinem Berater und meinen Eltern am Ende der Saison darüber reden. Wir werden die richtige Entscheidung treffen.”

Leipzig würde den Youngster gerne längerfristig binden. Ob Upamecano einem neuen Kontrakt zustimmt, ist aber fraglich.

psc 27 Februar, 2020 13:29