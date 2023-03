Weniger als bei Chelsea: Das soll Tuchel bei Bayern verdienen

Thomas Tuchel ist offiziell neuer Trainer des FC Bayern. Nun sickern Details zum Gehalt durch.

Am Samstag hat der FC Bayern Thomas Tuchel als seinen neuen Coach in der Allianz Arena präsentiert. Der 49-Jährige, der in München auf Julian Nagelsmann folgt, hat einen Kontrakt bis 2025 unterschrieben. «Das ist ein Fortschritt, bei Chelsea habe ich mit 18 Monaten angefangen. Jetzt haben wir zwei Jahre und zwei Monate», sagte selbst scherzhaft.

Bezüglich Salär sind die Bayern im Vergleich zu den Londonern aber ein Rückschritt. Wie die «Bild-Zeitung» vermeldet, soll Tuchel an der Säbener Strasse zwischen 10 bis 12 Mio. Euro pro Jahr kassieren. Bei Chelsea, wo er bis letzten September gearbeitet hatte, waren es noch kolportierte 15 Millionen.

adk 26 März, 2023 12:24