Yann Sommer könnte ins Bayern-Trainingslager reisen

Yann Sommer gilt beim FC Bayern nach wie vor als heisser Kandidat als Ersatz für den verletzten Manuel Neuer. Eine baldige Entscheidung steht an.

Die Bayern reisen am 6. Januar ins Winter-Trainingslager nach Katar. Bis dahin soll die Goalie-Frage entschieden sein. Laut «Bild» heisst die Wunschlösung der Klubverantwortlichen nach wie vor Yann Sommer. Dieser führt derzeit aber Gespräche mit Gladbach. Dabei soll eine Vertragsverlängerung nach wie vor ein Thema sein, wobei diese eher als unrealistisch angesehen wird. Die Bayern müssten für die Nummer 1 der Schweizer Nati für einen Wechsel im Januar wohl rund 5 Mio. Euro hinlegen. Die Entscheidung steht unmittelbar bevor.

«Foormercato» bringt an der Säbener Strasse derweil Marokkos Keeper Bono wieder ins Spiel, der an der WM starke Leistungen zeigte. Der 31-Jährigen steht derzeit beim FC Sevilla unter Vertrag. Unwahrscheinlich ist eine vorzeitige Rückkehr von Alexander Nübel (25) nach München, wie dieser in der vergangenen Woche selbst erklärte.

psc 2 Januar, 2023 10:11