Das hat Yann Sommer in seinen ersten Wochen beim FC Bayern verbessert

Yann Sommer schloss sich im Januar kurz vor Transferschluss dem FC Bayern an. Wie er verrät, war aber auch eine Vertragsverlängerung bei Gladbach eine valable Option. Ausserdem hat er sich in seinen ersten Wochen in München in einem Bereich seines Spiels bereits verbessert.

«Ich war sehr offen, auch bei der Borussia zu verlängern. Warum? Weil ich achteinhalb Jahre dort gespielt und immer eine extreme Unterstützung erfahren habe. Ich hatte dort tolle Jahre, wir hatten intern sehr offene Gespräche, wir konnten uns in die Augen schauen. Das habe ich sehr geschätzt», sagt der 34-jährige Keeper im Gespräch mit dem «kicker». Sommer wollte die Chance bei den Bayern dann aber wahrnehmen: «Als ich vom Interesse Bayern Münchens gehört hatte, war mir schnell klar, dass ich das gerne machen würde.»

Letztlich ging es dann schnell: «Die medizinischen Tests liefen bis in die Nacht, am nächsten Tag das Abschlusstraining, die Vertragsunterschrift, das Kennenlernen der Mannschaft und der Flug nach Leipzig. Und dann gleich ein Topspiel. Ich habe mich auf den Fussball konzentriert.» So hat Sommer dies auch gefallen. Im Vergleich zu seinen ersten Tagen in München hat er nach eigenen Angaben einige «Dinge im Spielaufbau» verbessert, «die noch nicht perfekt waren. Das funktioniert mittlerweile aber sehr gut. Grundsätzlich bin ich zufrieden, will mich aber immer verbessern. Ich möchte für Bayern München ein Top-Torwart sein.»

Sommer hat erst einmal bis 2025 unterschrieben. Noch ist aber offen, wie es in der nächsten Saison nach der antizipierten Rückkehr von Manuel Neuer weitergeht. Der Austausch mit dem deutschen Nationalkeeper ist aus Sicht Sommers sehr gut: «Wir sehen uns fast täglich und haben sehr guten Kontakt. Wir kannten uns vorher schon, haben oft gegeneinander gespielt.»

psc 2 März, 2023 10:52