Die Zahlen zum möglichen Sabitzer-Deal mit dem BVB

Borussia Dortmund bemüht sich offenbar sehr konkret um Bayerns Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer. Nun dringen auch Details zum möglichen Transfer an die Öffentlichkeit.

Laut "Bild" möchte der BVB den 29-jährigen Österreicher mit einem Dreijahresvertrag plus Option auf eine weitere Saison ausstatten. Das Grundgehalt soll bei rund 8 Mio. Euro pro Jahr liegen. Durch Boni könnte Sabitzer auf jährlich bis zu 10 Millionen kommen.

Noch steht der Spielmacher bei den Bayern bis 2025 unter Vertrag. Als mögliche Ablöse werden Summen von 12 bis 18 Mio. Euro ins Feld geführt. Da Sabitzer bei den Bayern in der kommenden Spielzeit kaum erste Wahl sein dürfte, könnte er einem definitiven Abgang zustimmen. In der letzten Saison war er für die Rückrunde an Manchester United verliehen, das im Anschluss aber keine definitive Verpflichtung anstrebte.

psc 21 Juli, 2023 13:27