Zirkzee vor erneuter Leihe nach Italien?

Die Zukunft von Joshua Zirkzee beim FC Bayern ist ungewiss. Der Niederländer könnte wohl abermals verliehen werden.

Die Saisonvorbereitung beim FC Bayern soll Joshua Zirkzee dafür nutzen, um sich unter Cheftrainer Julian Nagelsmann in den Fokus zu spielen. Beim 2:2-Test gegen Ajax bekam der 20 Jahre alte Angreifer jedoch Kritik ab, liess er sich freistehend vor dem Tor noch den Ball abnehmen.

Wie nun “Sky Italia” berichtet, beschäftigt sich Serie-A-Aufsteiger Hellas Verona mit einer Verpflichtung des Youngsters. Demmach stehe eine Leihe im Raum, wobei das Vorhaben als “kompliziert” bezeichnet wird, sollen auch andere Klubs am Niederländer Interesse bekunden. In der vergangenen Saison war Zirkzee noch an Parma Calcio verliehen, stieg dort allerdings ab, wonach der Klub auch nicht die Kaufoption zog.

adk 28 Juli, 2021 16:58