Im Kraichgau spielte der 21-jährige Abwehrspieler bereits in der vergangenen Rückrunde. Nun wird er bis Sommer erneut dahin ausgeliehen. Zuvor hat Richards seinen Kontrakt beim FC Bayern langfristig verlängert. “Wir freuen uns sehr, welche Entwicklung Chris Richards bei uns genommen hat, deshalb haben wir seinen Vertrag auch verlängert. Chris ist ein junger Spieler, der jetzt in Hoffenheim weitere Bundesliga-Erfahrung sammeln wird, und genau das braucht er”, sagt Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

🔹 Welcome back Chris 🔹

Chris #Richards has made a return to #TSG. Chris played for the Bundesliga side last season but returned to FC Bayern Munich after his loan spell ended. In a similar agreement, Richards joins on loan again until the end of the season. #TSG | @eastmamba pic.twitter.com/Jkw8cgq5cW

