Die Zukunft von Marcel Sabitzer steht fest

Da Marcel Sabitzer beim FC Bayern derzeit nicht über eine Jokerrolle hinauskommt, wurde zuletzt über einen möglichen Abgang nach nur einem Jahr spekuliert. Dazu kommt es nicht.

Trotz der zurzeit unbefriedigenden Situation will sich der österreichische Nationalspieler laut “Sport 1” bei den Bayern durchsetzen. Auch Trainer Julian Nagelsmann will an Sabitzer festhalten, der unter ihm in Leipzig zu den wichtigsten Spielern in der Mannschaft zählte.

Ein Bericht, wonach die beiden kaum noch miteinander sprechen würde, entspreche nicht den Tatsachen. Der 28-Jährige unterschrieb im vergangenen Sommer bei den Bayern einen Vertrag bis 2025. Er ist zuversichtlich, seine Rolle in der Mannschaft zu finden und künftig mehr Verantwortung zu übernehmen.

psc 24 März, 2022 15:29