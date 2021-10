Die Zukunft von Robert Lewandowski ist völlig offen

Wie “Sport 1”-Chefreporter Florian Plettenberg twittert, laufen zwischen ihm bzw. Berater Pini Zahavi und der Bayern-Klubführung derzeit keinerlei Gespräche. Bei den Münchnern konzentriert man sich aktuell auf andere Personalien, deren Zukunft ebenfalls offen ist. Zum Beispiel auf jene von Niklas Süle. Auch die geplante Vertragsverlängerung mit Serge Gnabry geniesst derzeit höhere Priorität als die Klärung der Zukunft von Lewandowski.

Die Verantwortlichen liessen aber schon mehrfach durchsickern, dass eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit dem Torjäger durchaus ausgedehnt werden könnte. Noch ist die Zeit für finale Entscheidungen aber nicht da.

