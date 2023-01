Zukunft von Laimer: Eberl und Salihamidzic sprechen

Es wird erwartet, dass Konrad Laimer zum Saisonende von RB Leipzig zum FC Bayern wechselt. Bevor dies fix ist, laufen allerdings noch Gespräche.

Noch gibt RB Leipzigs Sportchef Max Eberl die Hoffnung bei Konrad Laimer nicht komplett auf. «Ich kämpfe um diese kleine Prozentzahl, die noch da ist. Es ist unser Wunsch, dass er bleibt», sagte Eberl am Freitag rund um das 1:1 gegen den FC Bayern bei «DAZN».

Medienberichten zufolge lässt Laimer aber seinen Vertrag auslaufen und wird anschliessend ablösefrei nach München wechseln. «Er ist ein sehr, sehr interessanter Spieler – auch da sind wir in Gesprächen. Schauen wir mal, was passiert», so Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

adk 21 Januar, 2023 18:08