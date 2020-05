So geht es den Bayern-Profis Tolisso & Coutinho nach den OPs

Vor zwei Wochen bzw. zehn Tagen wurden die Bayern-Profis Corentin Tolisso (25) und Coutinho (27) an ihren Sprunggelenken operiert. Das Reha-Programm haben sie gestartet.

Die “Bild” veröffentlichte am Montag Fotos der beiden an der Säbener Strasse. Sowohl Tolisso wie auch Coutinho gehen an Krücken und müssen noch einen Spezialschuh (stylish in den Bayern-Farben) tragen. Auch wenn die Liga bald fortgesetzt wird, müssen sie noch pausieren.

Bei Tolisso wird von einer eine Ausfallzeit von noch etwa acht Wochen gerechnet, Coutinho soll noch rund vier Wochen fehlen. Ob er überhaupt noch einmal im Bayern-Trikot aufläuft, ehe er zurück zu Barça muss, ist ungewiss. Auch Tolisso gilt als Transferkandidat. Sein Vertrag in München läuft aber noch bis 2022.

psc 4 Mai, 2020 17:54