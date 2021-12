Zwei Angebote für Bayern-Profi Michaël Cuisance eingetroffen

Mittelfeldspieler Michaël Cuisance könnte den FC Bayern im Januar verlassen. Für den 22-jährigen Franzosen liegen nun zwei konkrete Angebote vor.

Serie A-Aufsteiger Venezia und auch der russische Spitzenverein ZSKA Moskau sind nach Angaben von “Sky” beim deutschen Rekordmeister vorstellig geworden und haben Offerten für Cuisance abgegeben. Der Mittelfeldprofi hat es seit seiner Ankunft in München im Sommer 2019 nicht geschafft, sich nachhaltig für regelmässige Einsätze aufzudrängen. In dieser Saison bestritt er bislang nur zwei Partien. In der letzten Spielzeit war er an Olympique Marseille verliehen. Im Januar könnte ein neuerlicher Wechsel erfolgen. Diesmal auf permanenter Basis. Sowohl Venezia wie auch die Moskauer sollen rund 10 Mio. Euro Ablöse für den Ex-Gladbacher bieten.

Auch die Ligue 1-Klubs Metz und Troyes bekundeten Interesse an Cuisance, waren aber nur an Leihen interessiert. Wahrscheinlicher ist nun ein definitiver Wechsel nach Italien oder Russland.

