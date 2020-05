Fix: Die Bundesliga geht am 16. Mai weiter

An einer ausserordentlichen DFL-Mitgliederversammlung wurde entschieden, dass die Bundesliga am Samstag, 16. Mai ihren spielbetrieb wieder aufnimmt.

Nach dem Entscheid der Politik am Mittwoch stand zunächst der 15. Mai und das Freitagsspiel zwischen Fortuna Düsseldorf und Paderborn zur Debatte. Dieses wird aber erst am Samstag ausgetragen. Es geht am 26. Spieltag weiter. Darüber informierte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert am Donnerstag.

Dieser betonte auf einer Pressekonferenz, dass die Bundesliga auf Bewährung spiele. Das Hygiene- und Schutzkonzept müsse strikte eingehalten werden.

Das Saisonfinale ist für den 27./28. Juni vorgesehen. Es finden somit auch englische Wochen statt.

psc 7 Mai, 2020 13:28