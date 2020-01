Hertha ist sich auch mit Matheus Cunha einig

Mit der Verpflichtung von Milan-Stürmer Krzysztof Piatek sind die Transferbemühungen von Hertha BSC Berlin noch immer nicht abgeschlossen: Auch Matheus Cunha steht vor der Ankunft.

Der brasilianische Stürmer von RB Leipzig mit Vergangenheit beim FC Sion soll für 18 Mio. Euro den Weg in die deutsche Hauptstadt finden. Laut “Sky” ist sich der Bundesligist mit dem 20-jährigen Angreifer, der in Leipzig in dieser Saison meist nur noch eine Jokerrolle erfüllte und derzeit für die Olympiavorbereitung mit Brasiliens U23 unterwegs ist, bereits einig. Cunha soll demnach ebenfalls bis am Freitag zum Verein stossen.

Dafür könnte es bei den Berlinern auch noch Last Minute-Abgänge geben: Die Stürmer Salomon Kalou (34) und Davie Selke (25) haben beide Interesse aus der Premier League geweckt.

psc 30 Januar, 2020 17:01