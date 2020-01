Hertha vermeldet Tousart-Transfer am Montag

Fussball-Bundesligist Hertha BSC steht aller Wahrscheinlichkeit kurz vor der Verkündung seines neuen Rekordeinkaufs. Am Montag soll die Verpflichtung von Lucas Tousart offiziell bekanntgegeben werden.

Lange hatte es Gerüchte um einen Wechsel von Granit Xhaka gegeben, der bei Hertha BSC hoch im Kurs stand. Da der FC Arsenal den Schweizer allerdings nicht freigeben wollte, musste dieser in London bleiben. Die Herthaner gaben die Suche nicht auf und haben in Lucas Tousart die für sich perfekte Alternative auserkoren.

Herthas Trainer Jürgen Klinsmann gab sich am Sonntag zwar noch etwas zurückhaltend: “Da ist noch gar nichts in trockenen Tüchern. Wir bestätigen noch gar nichts, weil noch nichts unterschrieben ist.” Wie die “L’Equipe” berichtet, ist der Transfer aber schon längst abgewickelt.

Tousart soll sich noch am Sonntagabend auf dem Weg in die deutsche Landeshauptstadt machen. Im Anschluss werde der Transfer am Montag offiziell bestätigt. Der zentrale Mittelfeldspieler bindet sich vorerst bis 2025 an die Alte Dame und wird voraussichtlich bis Saisonende an Olympique Lyon zurückverliehen.

Demnach kassiert OL für das Spielrecht Tousarts eine Sockelablöse von 25 Millionen Euro – für Hertha der teuerste Einkauf der Vereinsgeschichte. Diesen Titel hält bisher Dodi Lukebakio, der vor der Saison für 20 Millionen Euro vom FC Watford kam.

aoe 26 Januar, 2020 15:51