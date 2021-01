Hertha-Youngster Omar Rekik wechselt zu Arsenal

Herthas tunesischer Abwehr-Youngster Omar Rekik wechselt wohl in Kürze auf die Insel.

Wie die “Daily Mail” berichtet, schnappt sich der FC Arsenal den 18-jährigen Innenverteidiger, der bei den Berlinern aktuell nur in der zweiten Mannschaft zum Zug kommt. In der Regionalliga Nordost bestritt er in dieser Saison acht Spiele. Künftig läuft er für die Gunners auf, wo er zunächst in die U23 integriert werden könnte.

psc 7 Januar, 2021 12:01