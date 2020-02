Tousart geht bei Abstieg nicht nur Hertha

Im Januar gab Fussball-Bundesligist Hertha BSC die Verpflichtung von Lucas Tousart bekannt. In jedem Fall wird der Franzose allerdings nicht in Berlin landen. Sollte die Alte Dame absteigen, greift eine Klausel.

Lucas Tousart stieg mit 25 Millionen Euro Ablöse zum teuersten Neuzugang von Hertha BSC auf. Ob der Franzose aber auch wirklich in der kommenden Saison für die Berliner auflaufen wird, entscheidet der Ausgang dieser Saison.

Sollte die Hertha in die 2. Bundesliga absteigen, wird Tousart nämlich nicht in die deutsche Bundeshauptstadt wechseln. “Es war mir möglich, das in den Deal einzubauen, um mich für den Fall eines Abstiegs zu schützen”, erklärt er der “L’Equipe”.

Und weiter: “Ich gehöre in jedem Fall dem Verein, aber sagen wir, es gibt eine Klausel. Ich will nicht ins Detail gehen, aber wenn sie absteigen, werde ich nicht hingehen. Aber ich denke, dazu wird es nicht kommen.”

In Sack und Tüten ist dies aber noch lange nicht. Hertha belegt derzeit lediglich den 14. Tabellenplatz der Bundesliga.

aoe 8 Februar, 2020 16:51