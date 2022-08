Hoffenheim: Angeliño oder Philipp Max sollen es sein

Nach dem Abgang von David Raum sucht die TSG Hoffenheim für die linke Abwehrseite Verstärkung. Neben Angeliño ist auch Philipp Max vom PSV Eindhoven ein Thema.

Dies berichtet der “kicker” in seiner Ausgabe am Donnerstag. Der 28-Jährige verliess die Bundesliga vor mittlerweile zwei Jahren. Sein Vertrag in den Niederlanden ist noch bis 2024 datiert. Grundsätzlich scheint sich Max eine Rückkehr in die Bundesliga aber vorstellen zu können.

Der Ex-Nationalspieler scheint bei den Hoffenheim-Verantwortlichen aber nicht erste Wahl zu sein. Angeliño von RB Leipzig steht nach wie vor im Fokus. Laut Transferexperte Fabrizio Romano wächst im Lager der Kraichgauer der Optimismus, was eine Verpflichtung des 25-jährigen Spaniers, auch wenn sich für diesen noch andere Optionen ergeben könnten.

psc 4 August, 2022 15:08