Mainz-Knipser Mateta in der Premier League begehrt

Mainz-Stürmer Jean-Philippe Mateta ist mit sieben Toren in dieser Saison einer der treffsichersten Stürmer der Bundesliga. Ein Premier League-Klub zeigt Interesse am 23-jährigen Franzosen.

Seit zwei Jahren stürmt der frühere Lyon-Profi nun in Mainz. Seine Torjägerqualitäten hat er längst bewiesen. Obwohl er mit Mainz erst am vergangenen Wochenende seinen ersten Saisonsieg in der Bundesliga feierte, zählt er ligaweit zu den besten Stürmern. Laut “Sky Sports” umgarnt Tottenham mit Trainer José Mourinho den Angreifer. Mateta steht in Mainz noch bis 2023 unter Vertrag. Dass er schon bald den Schritt zu einem grösseren Klub antritt, liegt auf der Hand.

psc 24 November, 2020 11:52