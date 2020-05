Politik gibt grünes Licht für Bundesliga ab 15. Mai

Die deutsche Politik hat entschieden: Die Bundesliga kann in der zweiten Mai-Hälfte fortgesetzt werden.

Dies ist das Ergebnis der Telefonkonferenz zwischen Bund und Ländern am Mittwoch. Bundeskanzlerin Angela Merkel bestätigte auf einer Pressekonferenz am Mittwochnachmittag, dass in der zweiten Mai-Hälfte wieder gespielt werden darf. Der genaue Startzeitpunkt steht aber noch nicht fest und wird am Donnerstag bei der nächsten Mitgliederversammlung der Deutschen Fussball Liga und den 36 Profiklubs der 1. und 2. Bundesliga festgelegt.

Das Hygiene- und Schutzkonzept der DFL wurde von den Verantwortlichen aus der Politik offensichtlich für gut und sicher befunden. Seit vergangener Woche finden in den Klubs regelmässige Corona-Tests statt. Zehn positive Fälle sind in einer ersten Serie aufgetreten. Diese wurden isoliert.

Laut “Bild” deutet viel darauf hin, dass es tatsächlich schon am 15. Mai weitergeht. Gespielt werden soll dann der 26. Bundesliga-Spieltag. Es käme also gleich zum Revierderby-Kracher zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04.

Vor dem Restart müssen die Vereine in eine geschlossene Quarantäne. Wie diese genau aussieht und wie lange sie dauert, ist noch nicht klar.

psc 6 Mai, 2020 15:23