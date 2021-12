PSG stattet Junior Dina Ebimbe mit neuem Vertrag aus

Paris Saint-Germain bindet demnächst ein Eigengewächs wohl langfristig an sich: Junior Dina Ebimbe soll einen neuen Vertrag bekommen.

Die Zusammenarbeit zwischen Paris Saint-Germain und Junior Dina Ebimbe erhält wohl eine Auffrischung. Laut dem französischen Portal “le10sport.com” haben sich die involvierten Parteien darauf verständigt. Wie lange Dina Ebimbes neuer Kontrakt gültig sein wird, bleibt offen – der aktuelle läuft bis 2023.

Dina Ebimbe gab in dieser Saison sein Profidebüt und stand in zehn Spielen in allen Wettbewerben (372 Minuten) auf dem Platz. Nachdem der Verhandlungsabschluss via Unterschrift fixiert worden ist, soll der 21-Jährige in die Bundesliga verliehen werden. Den Klub bleibt “le10sport.com” aber schuldig.

Ebimbe entstammt der Pariser Nachwuchsakademie und wurde in den vergangenen Jahren an den AC Le Havre sowie den FC Dijon verliehen.

aoe 25 Dezember, 2021 11:04