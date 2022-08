Bestätigt: RB Leipzig krallt sich Benjamin Sesko

RB Leipzig tätigt bereits den ersten Transfer für das kommende Jahr: Torjäger Benjamin Sesko wechselt im Sommer 2023 von Red Bull Salzburg zum Bundesligisten.

“Ich habe in den letzten Wochen so viel über mich gelesen und gehört, von dem vieles nicht der Realität entsprochen hat. Um den Spekulationen ein Ende zu setzen und mich voll auf meine Aufgaben hier beim FC Red Bull Salzburg konzentrieren zu können, war es mir wichtig, meinen nächsten Karriereschritt schon jetzt zu fixieren. Ich wollte möglichst rasch Klarheit, wie es weitergeht. Für mich persönlich hat sich sonst absolut nichts geändert, ich werde auch weiterhin alles für den Erfolg des FC Red Bull Salzburg geben, denn wir haben in der laufenden Saison noch sehr viel vor”, sagt Sesko zu seinem Wechsel.

Der 19-jährige Slowene unterschreibt in Leipzig bis 2028.

RB Leipzig 🤝 Benjamin Šeško pic.twitter.com/VFNDDzlhoS — RB Leipzig (@RBLeipzig) August 9, 2022

#RBLeipzig verpflichtet Sturmjuwel Benjamin Šeško zum 01. Juli 2023 ✍️💎 Der slowenische Nationalspieler erhält einen Fünfjahresvertrag bis 2028. Alle Informationen zum Transfer ⤵️ — RB Leipzig (@RBLeipzig) August 9, 2022

psc 9 August, 2022 11:11