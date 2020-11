Droht Mbappe auszufallen? Tuchel: “Es war einfach Müdigkeit”

Für Paris Saint-Germain geht es am Mittwoch (21 Uhr) in der Champions League zu RB Leipzig. Superstar Kylian Mbappé wurde bei der Generalprobe am Samstag gegen Nantes (3:0) frühzeitig ausgewechselt. Cheftrainer Thomas Tuchel gibt nun Entwarnung.

Kylian Mbappé wird Paris Saint-Germain am dritten Gruppenspieltag in der Champions League bei RB Leipzig zur Verfügung stehen. Der Franzose, der gegen Nantes in der 65. Spielminute per Penalty das zwischenzeitliche 2:0 erzielte, wurde von PSG-Coach Thomas Tuchel in der 74. Spielminute ausgewechselt – als Vorsichtsmassnahme, wie sich später rausstellte.

“Es war einfach Müdigkeit”, erklärte Tuchel im Anschluss an den Sieg in der Ligue 1. Es ist “keine Verletzung”, so der deutsche Cheftrainer der Pariser. Während Mbappé definitiv mit nach Leipzig reisen kann, ist aber noch unsicher, ob Julian Draxler, den eine Oberschenkelverletzung plagt, ebenfalls mit an Bord sein kann.

adk 1 November, 2020 12:47