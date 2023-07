Fix: RB Leipzig krallt sich PSG-Juwel El Chadaille Bitshiabu

RB Leipzig bestätigt die Ankunft des französischen Abwehrspielers El Chadaille Bitshiabu.

Der 18-Jährige wechselt für rund 15 Mio. Euro von Paris St. Germain zu den Roten Bullen, wo er einen langfristigen Vertrag bis 2028 unterzeichnet. Bitshiabu bestritt in der vergangenen Saison für die Pariser unter anderem 13 Ligaspiele. Nun will er sich in der Bundesliga durchsetzen.

RB-Sportchef Max Eberl sagt: "El Chadaille ist eines der spannendsten Abwehr-Talente in Europa und wir sind stolz darauf, dass er ab sofort für RB Leipzig spielen wird. Er ist erst in diesem Mai 18 Jahre alt geworden, hat aber bereits 19 Profi-Einsätze für PSG und damit auf Top-Niveau absolviert, was für seine Qualität spricht."

Bitshiabu sei "enorm schnell, präsent im Kopfballspiel, zweikampfstark und sicher im Spielaufbau. Als Linksfuss passt er zudem perfekt in unser gesuchtes Profil. Trotzdem ist er ein noch sehr junger Spieler, der nun den Schritt in ein neues Land und eine neue Liga geht. El Chadaille wird bei uns die entsprechende Zeit bekommen, um im Klub und im Team anzukommen."

