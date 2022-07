Neuzugang da: PSG stellt Nordi Mukiele vor

Paris St. Germain gibt die Verpflichtung des französischen Abwehrspielers Nordi Mukiele bekannt.

Der 24-jährigen Verteidiger wechselt für eine Ablöse in Höhe von zunächst 12 Mio. Euro von RB Leipzig nach Paris. Durch Boni könnte die Summe auf insgesamt rund 16 Millionen steigen. Mukiele unterschreibt bei PSG bis 2027. In den sozialen Medien verabschiedete sich der Profi mit diesen Worten aus Leipzig, wo er während vier Jahren tätig war: “Ich wollte euch für alles danken, was ihr für mich getan habt. Vom ersten Tag an habe ich mich bei euch wohl gefühlt, und ich verlasse euch heute schweren Herzens.”

🆕✍️ #WelcomeNordi Le @PSG_inside est heureux d’annoncer la signature de Nordi Mukiele pour les cinq prochaines saisons.

Le défenseur français est lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2027. ❤️💙 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 26, 2022

psc 26 Juli, 2022 17:39