RB Leipzig schafft den erhofften Durchbruch bei Christopher Nkunku

RB Leipzig ist bei Christopher Nkunku mit dem Vorschlag zur Vertragsverlängerung durchgedrungen.

Wie die “Leipziger Volkszeitung” berichtet, wird der französische Nationalspieler ein entsprechendes Angebot annehmen. Demnach bindet sich Nkunku langfristig an die Roten Bullen. Bereits in einem Jahr könnte der 24-Jährige den Verein dank einer Ausstiegsklausel aber verlassen. Die Klausel soll zunächst bei rund 60 Mio. Euro liegen. Nkunku hat bereits das Interesse von absoluten Topklubs wie Paris St. Germain, Real Madrid, Manchester United oder auch dem FC Bayern geweckt.

In der vergangenen Spielzeit gelangen dem Angreifer in 50 Pflichtspielen ganze 54 Torbeteiligungen. Inzwischen ist er auch in der Équipe tricolore trotz riesiger Konkurrenz etabliert. Sein bisheriger Vertrag in Leipzig lief bis 2024.

psc 10 Juni, 2022 15:40