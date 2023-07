RB Leipzig gewinnt das Rennen um Xavi Simons

RB Leipzig kann in der kommenden Saison auf ein weiteres grosses Talent zählen: Der niederländische Mittelfeldspieler Xavi Simons schliesst sich dem Bundesligisten an.

Leipzig leiht Simons für ein Jahr von der PSV Eindhoven bzw. Paris St. Germain aus. Der 20-Jährige ist am Dienstag bereits in Leipzig angekommen und wird den Leih-Transfer am Mittwoch finalisieren. Eine Kaufoption besteht nicht. Nächste Saison ist vorderhand die Rückkehr des Youngsters nach Frankreich geplant.

Die vergangene Saison bestritt der Nationalspieler in seiner Heimat bei der PSV Eindhoven. PSG hat allerdings von einer Rückkaufoption Gebraucht gemacht, wobei Simons direkt weiterverliehen wird.

psc 18 Juli, 2023 15:33