Schock für Ungarn: Jungstar Dominik Szoboszlai verpasst die EM

Dominik Szoboszlai hat seit seinem Wechsel von Red Bull Salzburg zu RB Leipzig zu Beginn dieses Jahres noch keinen Ernstkampf bestritten. Nun steht fest, dass der 20-jährige Mittelfeldspieler auch die EM verpassen wird.

Der ungarische Jungstar wird sein Team am bevorstehenden Turnier nicht unterstützen können. Die Schambeinprobleme, die ihn schon seit Längerem plagen, verunmöglichen eine Teilnahme. Trainer Marco Rossi hat Szoboszlai nicht im finalen 26-Mann-Kader berücksichtigt. Zum Vorbereitungscamp rückte der Youngster noch ein, für Einsätze reicht es nun aber doch nicht. Szoboszlai konzentriert sich damit bereits auf die kommende Saison, wo er in Leipzig endlich angreifen will. Vor Kurzem verlängerte er seinen Vertrag bei den Roten Bullen noch einmal um ein Jahr bis 2026.

psc 1 Juni, 2021 16:54