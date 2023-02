US-Boy Caden Clark kehrt vorzeitig nach Leipzig zurück

US-Mittelfeldspieler Caden Clark gehört während des Rests der Saison zum Kader von RB Leipzig.

Der 19-Jährige spielte zuletzt auf Leihbasis in seiner Heimat bei Schwesterklub New York Red Bulls. Nun hat RB Leipzig den Spielmacher aber nach Deutschland zurückbeordert. Bereits im Sommer 2021 sicherte sich der Bundesligist für rund 1,82 Mio. Euro die Dienste an Clark. Bislang kam dieser ausschliesslich in den USA zum Einsatz. Damit ist nun Schluss.

«Caden Clark kommt jetzt erstmal nach Leipzig. Wir nehmen ihn mit dazu. Ich glaube, dass er etwas Zeit braucht. Er war länger verletzt, ist jetzt aber fit. Er ist ein junger, talentierter Spieler, den wir weiterentwickeln wollen. Wir freuen uns, dass er kommt», sagt RB-Trainer Marco Rose. Auch wegen der Verletzung von Dani Olmo wurde das Talent nicht weiterverliehen, obwohl im Januar dem Vernehmen nach verschiedene Vereine Interesse an ihm signalisierten.

