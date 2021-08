Real Madrid sinniert über Abschied aus LaLiga!

Der Streit zwischen Real Madrid und LaLiga-Chef Javier Tebas droht zu eskalieren. Die Blancos ziehen es angeblich in Erwägung, dem spanischen Fussball den Rücken zu kehren und zukünftig in einer anderen Topliga an den Start zu gehen.

Der Abschluss des CVC-Deals und der Boykott der so genannten Superliga, die kläglich gescheitert ist, haben bei Real Madrid offenbar das Fass zum Überlaufen gebracht. Wie die “Mundo Deportivo” berichtet, prüfen die Blancos seit Wochen die Möglichkeit, die spanische LaLiga zu verlassen.

Demnach treiben die Verantwortlichen Pläne solcher Art voran und evaluieren momentan, einen Wechsel in die Premier League, der Serie A oder der Bundesliga zu vollziehen. Real-Präsident Florentino Pérez fühle sich gegängelt von der Liga, insbesondere von Javier Tebas.

Der LaLiga-Boss stellte sich öffentlich gegen die Pläne einer Superliga, in der vor allem Real Madrid als eines der Zugpferde vorgesehen war. Ausserdem handelte Tebas einen Deal mit dem Investmentfonds CVC aus, über den Pérez erst informiert worden sein soll, nachdem alle Formalitäten geklärt waren.

Im Bernabéu sehe man die Premier League als die Liga an, die den eigenen Ansprüchen am ehesten gerecht werden würde. Das grösste Hindernis ist jedoch der Brexit, der es deutlich erschwert, ausländische Klubs in der Premier League aufzunehmen.

aoe 14 August, 2021 10:09