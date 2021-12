Real-Profi Isco könnte Neustart in der Bundesliga wagen

Der spanische Spielmacher Isco ist bei Real Madrid praktisch ausser Rang und Traktanden gefallen. Ein baldiger Wechsel ist angesagt. Möglicherweise führt der Weg des 29-jährigen Mittelfeldspielers in die Bundesliga.

Gemäss “AS” zeigt Isco jedenfalls Interesse an einem Wechsel nach Deutschland: Die Bundesliga oder die englische Premier League sollen den langjährigen Real-Profi reizen. Offenbar haben sowohl deutsche wie auch englische Klubs auch schon Anfragen platziert. Um welche es sich abgesehen von Newcastle United handelt, ist bislang nicht bekannt. Nicht infrage kommen für den 38-fachen Nationalspieler hingegen Wechsel in die Türkei oder in die MLS, von wo es ebenfalls Anfragen gab.

Vertraglich ist Isco noch bis Saisonende an Real. Bei seinem Jahressalär von 6 Mio. Euro müsste er bei einem Wechsel wohl Abstriche machen.

psc 28 Dezember, 2021 14:03