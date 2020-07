Offiziell: Juan Miranda verlässt Schalke per sofort

Leihspieler Juan Miranda verlässt Schalke 04 ein Jahr vor dem geplanten Ende und kehrt vorzeitig zum FC Barcelona zurück.

Dies bestätigen die Klubs am Mittwoch offiziell. “Wir danken Juan Miranda für seinen Einsatz in der vergangenen Saison. Für seine Zukunft wünschen wir ihm alles Gute”, sagt Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider. “Ebenfalls danken wir dem FC Barcelona für die einvernehmliche Lösung und die gute Zusammenarbeit mit unserem Verein.”

Miranda bestritt für Schalke in dieser Saison 12 Pflichtspiele. Die letzten sechs Bundesliga-Spiele in dieser Saison stand der Linksfuss stets in der Startelf. Nun bricht er seine Zelte in Deutschland aber wieder ab.

“Ich will meine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen und bin sehr stolz, ein Teil von Schalke 04 gewesen zu sein. Es war mein erstes Jahr als Profi und ausserhalb von Spanien, aber ich habe mich dank der Leute, die Teil dieses fantastischen Vereins sind, heimisch gefühlt”, twittert der 20-Jährige.

psc 1 Juli, 2020 11:46